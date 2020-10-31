Гаррисберг, США, , 21:08 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему понадобится отдых после завершения предвыборной кампании и выборов 3 ноября.

Так, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что 31 октября у него запланировано три митинга, 1 ноября — пять, на «самом скромном из них ожидается не менее 25 тыс. человек».

«Я даже не знаю, чем мы займемся после этого. Я полагаю, что мы просто пойдем домой и отдохнем», — сказал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Явка на предварительных выборах в 2020 году уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал своих сотрудников лично приходить на избирательные участки и голосовать. По его словам, это необходимо, чтобы у избирателей не украли их голоса.

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