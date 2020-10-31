Париж, , 20:34 — REGNUM Власти Франции намерены открыть после стрельбы в Лионе кризисный штаб. Об этом 31 октября написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен на странице в соцсети Twitter.

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»Я возвращаюсь в Париж», — сообщил министр внутренних дел Франции.

По его словам, в ближайшее время он вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном и премьер-министром Жан Кастексом откроет кризисный штаб.

Как передавало ИА REGNUM, неизвестный напал на православного священника во французском Лионе 31 октября. Мужчина получил ранение и был госпитализирован. Злоумышленнику удалось скрыться.

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