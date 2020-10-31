Тбилиси, , 20:00 — REGNUM В Грузии правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 55% на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, подготовленного американской компанией Public Opinion Strategies.

Отмечается, что в парламент прошли блоки «Единая Грузия — демократическое движение» и ещё семь партий.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Грузии проводятся по смешанной системе: 120 кандидатов войдут в состав законодательного органа по пропорциональным спискам, 30 — по мажоритарным. Всего парламент состоит из 150 депутатов.

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