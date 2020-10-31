Москва, , 19:42 — REGNUM Указ об освобождении Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ обнародован 31 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии РФ», — говорится в опубликованном указе, который вступает в силу со дня подписания.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ботсване Андрея Кемарского.

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