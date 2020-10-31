Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства ужесточит иммиграционную политику страны, заявил в интервью NBC старший советник американского лидера Стивен Миллер.

По его словам, в случае победы Трамп будет проводить иммиграционную политику на основе четырех приоритетов — ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, а также расширение запрета на въезд в стране граждан других государств и ужесточение требований к обращающимся за визой США.

Миллер добавил, что ключевой смысл иммиграционной политики Трампа будет «повышение и совершенствование стандартов допуска» иностранных граждан в США.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Явка на предварительных выборах 2020 года уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

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