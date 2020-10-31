Париж, , 19:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман с связи с карикатурами на пророка Мухаммеда в СМИ. Об этом Макрон рассказал в интервью Al Jazeera.

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«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией», — сказал он.

Французский лидер уточнил, что это «исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 октября, десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.

Отметим, ранее было совершено нападение на церковь в Ницце. Нападения произошли на фоне критики вокруг решения президента ФранцииЭммануэля Макронаразрешить сатирическому журналу Charlie Hebdo опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда.

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