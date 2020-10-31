31 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Турцией развёрнута война за свою версию истории человечества, с финансированием (пока) маргинальных деятелей от науки. По ней, фундамент всемирной истории создали тюрки 40 тыс. лет назад на всей территории Старого Света. Принцип понятен: нас всегда тут стояло, когда вас ещё нигде не стояло.

Юлия Аргутинская-Долгорукая, , 18:57 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Война в Нагорном Карабахе продолжается более месяца и превосходит все прошлые боестолкновения по масштабу, интенсивности и вовлеченности других стран и радикалов на стороне Азербайджана. Включая нетюркские Израиль, Пакистан, Японию и Албанию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вынужден действовать под недвусмысленным давлением турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, хотя и пытается отрицать очевидное: военно-террористическую поддержку со стороны президента Турции. Фактически Азербайджан сейчас вошел в процесс «аншлюса» к Турции. Так, эксклав Азербайджана — Нахичеванскую автономную республику — на картах, распространённых в турецких медиа, уже закрашивают тем же цветом, что и собственно территорию Турецкой республики.

Амбиции Эрдогана распространяются далеко за пределы Карабаха и самой Армении — одной из немногих помех на пути объединения всех тюркских образований и государств Азии и Сибири в проект «Великий Туран». Христианская Грузия де-факто — в состоянии процесса ползучей оккупации, а Батуми — уже внутренний аэропорт Турции.

Россия и Турция немало враждовали, борясь за геостратегические позиции. При этом принцип «враг моего врага — мой союзник» сделал коренные народы Ближнего и Среднего Востока, Северного Причерноморья, Балкан, Восточной Европы и Кавказа историческими заложниками и жертвами того, что британцы назвали Большой игрой против России. Новая Большая игра идёт в формате той же парадигмы.

В двенадцати русско-турецких войнах и иных конфликтах турки поддерживали врагов России, а их поддерживал Запад, называя головорезов повстанцами. В основном османов поддерживали британцы. Известна роль Турции в двух последних конфликтах на территории Чеченской республики. Раненых боевиков в Турции и непризнанной Турецкой республике Северного Кипра лечили и финансировали. Советник Эрдогана в феврале 2020 года заявил о полной готовности к очередной войне с Россией, пообещав жестокую месть. По сути, эта война уже началась.

Провозглашённый Анкарой и Баку лозунг «два государства — один народ» подхвачен даже Японией. В декабре 2019 посол этой страны в Турции сделал соответствующее заявление. Турция и Япония — стратегические союзники, планирующие продвигаться навстречу друг другу в освоении «русского наследства». Мечта японцев по овладению Курилами и российским Дальним Востоком находит своё воплощение в этом партнёрстве. Другая нетюркская страна — Пакистан — включёна также в эту Новую Большую игру и уже объявила себя первым врагом Армении и карабахских армян, находясь за тысячи километров.

Отношения Пакистана и Турции носят давний характер. Их сотрудничество приобрело системный характер во время операции СССР в Афганистане. В стратегии Эрдогана Пакистан — ценнейшая составляющая. Благодаря ей армия Турана получает доступ к ядерному оружию.

Готовится массированное нападение на Донбасс. Территория ДНР И ЛНР неизбежно станет объектом нападения со стороны Киева. Об этом свидетельствуют межгосударственные контакты и активная концентрация сил ВСУ на границах непризнанных республик. После визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и его встречи с главой МИ-6, (возглавляемой личным другом Эрдогана Ричардом Муром) он сразу поспешил в Анкару, где вручил турецкому Гитлеру орден Ярослава Мудрого поблагодарив за обещанное Эрдоганом содействие в вопросе Крыма. Цитата из выступления Зеленского: «Без Турции мы не принимаем никаких решений в этом регионе». Возможно, применённые Баку фосфорные боеприпасы в Карабахе были поставлены с Украины.

По мнению многих российских экспертов, нынешняя война на Южном Кавказе, закрепление Турции на Каспии нацелены на дестабилизацию Северного Кавказа и Поволжья, где по официальным данным, проживает половина всех мусульман России. Турецкое влияние сильно и в мигрантских сообществах других регионов России, прежде всего, в центрах регионов, включая Алтайский край, Якутию и др.

Об этом свидетельствуют факты о недавно обезвреженных протурецких террористических ячейках в нескольких регионах России, например, в Хабаровске, взбаламученном протестами.

Стратегию построения новой империи, своего рода — эрзац-халифата, Эрдоган умело сочетает с тактикой шантажа, как союзников (в том числе по НАТО), так и противников, и иных контрагентов. За соглашение с КНР об ослаблении поддержки уйгуров (тюркского народа, живущего на территории современного Китая), Эрдоган регулярно получает финансовую поддержку. Недавно — около пяти миллиардов долларов.

Европа также платит ему за удержание потоков беженцев с Ближнего Востока. Кроме этого, Эрдоган использует для шантажа континентальной Европы такую угрозу как исламистские ячейки на её территории. За свою протестную позицию Франция уже расплачивается отрезанными головами.

Идея Великого Турана — конфедерации тюркских народов: казахов, киргизов, узбеков, туркмен, а также многих народов исповедующих ислам на постсоветском пространстве включает помимо этого и неоосманские амбиции распространения в арабском мире и даже Африке. В Катаре, Ливии, Сирии, Ираке, Сомали созданы турецкие военные базы.

Ради этого Турцией развёрнута война за свою версию истории человечества, с финансированием (пока) маргинальных деятелей от науки. По ней, фундамент всемирной истории создали тюрки 40 тыс. лет назад на всей территории Старого Света. Принцип понятен: нас всегда тут стояло, когда вас ещё нигде не стояло.

Стратегия Эрдогана нацелена на развал России с освоением Каспия и Поволжья, овладение ресурсными регионами Сибири и Дальнего Востока с доступом к Тихому океану. Поэтому война в Карабахе является прямой угрозой для России и всего постсоветского пространства.

Сейчас в разгар войны за Карабах Израиль на 61% осуществляет военные поставки в Азербайджан. «Азербайджан не смог бы продолжать операции такой интенсивности без нашей поддержки», — сказал изданию Asia Times высокопоставленный собеседник из министерства обороны Израиля, которое и отвечает за все поставки вооружений. Источник подтвердил, что в Азербайджан они продолжаются».

Эта помощь обусловлена антииранской позицией Израиля, чьи беспилотники регулярно залетают в последний месяц в воздушное пространство Ирана с территории Азербайджана.

И в этом случае Эрдоган использует шантаж, угрожая израильтянам поддержкой движения Хамас. Однако после заявления претензии Эрдогана на Иерусалим политикам и бизнесменам Израиля, возможно, пришло время задуматься: для нового халифа, которого Саудовская Аравия не подпустит к Мекке и Медине, именно восхождение на Храмовую гору и молитва в мечети Аль-Акса станут символическим актом легитимации.

Проект Великого Турана угрожает и Ирану, но в этом новом формате вряд ли израильтянам будет достаточно морального удовлетворения. Эрдоган наступает, зная, что экономическая составляющая выдержит благодаря внешней помощи и даже авуарам Азербайджана на первом этапе. Сценарий давно написан, в том числе за океаном. Эрдоган наступает по всем направлениям и уверен в победе.