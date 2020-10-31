Ереван, , 18:44 — REGNUM Заявления властей Азербайджана об «освобождении» Нагорно-Карабахской Республики означают стремление освободить его от граждан Армении. Об этом 31 октября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Это слово — освобождение — нуждается в «переводе». Оно означает освобождение Карабаха от армян, что является прямой угрозой геноцида», — сказал Пашинян в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он добавил, что сейчас следует применить формулу «отделение во имя спасения».

Как сообщалоИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона явно проигрывает войну — азербайджанской армии удалось взломать оборону войск НКР и занять довольно значительную территорию, особенно в долине реки Аракс. Бои идут на подступах к городу Шуша.

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