Москва, , 18:35 — REGNUM Принятие законопроект о новом порядке формирования Совфеда не потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из финансово-экономического обоснования к инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Принятие федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — отмечается в документе.

Статьей 95 Конституции Российской Федерации устанавливается, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации и в него входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации (по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти), президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки (при принятии им соответствующего решения), а также не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых главой государства.

Законопроект предусматривает переходные положения. Так, закон вступает в силу со дня официального опубликования. Отдельно прописывается, что президент, прекративший исполнение своих полномочий до дня вступления в силу настоящего федерального закона, вправе направить в Совет Федерации заявление о намерении занять пост сенатора в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего федерального закона.

Инициатива обсуждается на фоне работы над проектом федерального бюджета на 2021−2023 годы.

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