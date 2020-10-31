Киев, , 18:27 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому для преодоления политического кризиса в стране необходимо распустить Верховную раду. С соответствующим заявлением, которое обнародовал 31 октября телеканал «112 Украина», выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его мнению, Зеленскому надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду, если он действительно считает себя всенародным президентом и если он хочет отстаивать интересы всего украинского народа.

Медведчук добавил, что именно роспуск парламента является выходом из той ситуации, в «которую мы все вместе попали».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября депутат Медведчук заявил, что никчемность сегодняшней власти на Украине заключается в том, что Киев пытается поставить крест на всём, начиная от исторической памяти, заканчивая любыми социально-экономическими достижениями.

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