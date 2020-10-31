Баку, , 18:21 — REGNUM Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 31 октября продолжаются в трёх направлениях: агдеринском (северо-восток), ходжавендском (восток) и губадлинском (юг). Об этом заявил пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

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«В настоящее время продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона явно проигрывает войну — азербайджанской армии удалось взломать оборону войск НКР и занять довольно значительную территорию, особенно в долине реки Аракс. Бои идут на подступах к городу Шуша.

Стоит отметить, что военного превосходства азербайджанская армия достигла благодаря массовому использованию ударных беспилотников. Что касается фосфорных боеприпасов, то их азербайджанская сторона использует для того, чтобы уничтожить зеленую растительность в горах и не дать армянским силам организовать партизанскую войну.