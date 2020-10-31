Москва, , 18:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о формировании Совета Федерации и поправки в закон о статусе сенаторов и депутатов Госдумы в профильный комитет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин направил законопроекты, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным в развитие новых положений Конституции РФ, в комитет Госдумы по госстроительству.

Как сообщало ранее, первый законопроект касается нового порядка формирования Совфеда. В частности, в нем прописано, что в состав Совфеда может войти экс-президент РФ, прекративший исполнение полномочий, он сможет претендовать на пожизненную квоту.

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Еще один законопроект вносит изменения в законодательство о статусе депутата Госдумы и члена Совфеда. Документом, например, расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов, а также предусматривается, что осуждённые за преступления средней тяжести не смогут стать сенаторами в течение пяти лет.

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