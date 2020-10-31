Минск, , 17:59 — REGNUM Пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства Белоруссия временно приостанавливает уже с 1 ноября. Об этом сообщает в субботу, 31 октября, Государственный пограничный комитет Белоруссии.

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В сообщении комитета говорится, что в целях предотвращения распространения коронавируса белорусская сторона с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для лиц без гражданства и иностранных граждан в пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах упрощенного пропуска, автодорожных пунктах пропуска, пунктах пропуска в речных портах через госграницу Белоруссии.

Отмечается, что на следующих транзитом через территорию Белоруссии граждан России данное ограничение не распространяется.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране численность выявленных случаев заражения коронавирусом достигла 98 482.

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