Тбилиси, , 17:48 — REGNUM В Грузии явка избирателей на выборы в парламент по состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 мск) составила 45,77%, сообщила пресс-спикер ЦИК страны Анна Микеладзе.

«Активность избирателей к 17 часам составила 45,77%, что в количественном выражении составляет 1 607 530 избирателей», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Грузии смогут воспользоваться своими избирательными правами до 20 часов (19:00 мск).

Выборы в парламент Грузии проводятся по смешанной системе: 120 кандидатов войдут в состав законодательного органа по пропорциональным спискам, 30 — по мажоритарным. Всего парламент состоит из 150 депутатов.

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