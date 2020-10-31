Москва, , 17:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании Совета Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Инициатива внесена в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Указывается, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа. Пост сенатора может занять и президент РФ, причем пожизненно. При этом глава государства должен прекратить исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае отставки.

Так в Совфед, согласно поправкам, входят не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Также предлагается установить, что сенаторы — представители РФ назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно (не более семи сенаторов). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Требования к кандидатам

Сенатором РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Согласно Конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Расширяется перечень лиц, которых высшее должностное лицо субъекта РФ, избираемое законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором — представителем от субъекта РФ.

В действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата Государственной думы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Перечень дополняется депутатом Госдумы, избранным по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.

Ценз оседлости

Дополняются исключения из ценза оседлости (срок обязательного проживания в регионе) для кандидатов в сенаторы — представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы — представители региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.

Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса). Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.

Ограничения

Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности — по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права, рассказал Крашенинников.

Так, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления).

А также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

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