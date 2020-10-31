Анкара, , 17:31 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родным и близким жертв разрушительного землетрясения в провинции Измир, случившегося минувшим вечером. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил глава государства 31 октября на седьмом конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития по провинции Ван.

«Глава государства выразил соболезнования родным и близким жертв разрушительного землетрясения, подчеркнув готовность к поддержке пострадавших», — говорится в сообщении журналистов агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября. По последним данным, в результате происшествия погибли 28 человек, еще несколько сотен пострадали. Эпицентр толчков находился у побережья района Сеферхисар провинции Измир в Эгейском море.

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