Москва, , 17:06 — REGNUM Необходимую помощь Еревану, в случае переноса боестолкновений с Нагорного Карабаха непосредственно на территорию Армении, предоставит российская сторона. Соответствующее заявление распространила в субботу, 31 октября, пресс-служба МИД Российской Федерации.

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«Россия окажет Еревану (в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами — прим. ИА REGNUM) всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — говорится в сообщении МИД.

Так, в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой организовать консультации о той помощи, которую Москва может оказать Еревану для обеспечения безопасности страны.

Отметим, что в МИД РФ также призвали к незамедлительному прекращению огня все стороны нагорно-карабахского конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину начать консультации для определения форм поддержки по обеспечению безопасности Армении обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября.

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