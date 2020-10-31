Москва, , 16:59 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с гибелью людей при землетрясении в Измире. Об этом 31 октября сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Примите мои искренние соболезнования. Скорблю вместе с турецким народом, родными и близкими погибших», — говорится в сообщении.

Патриарх пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, крепости сил и духа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. В результате пострадали жители некоторых регионов Турции и Греции. После первого землетрясения было зарегистрировано еще более 170 афтершоков, максимальной магнитудой которых достигала 5,1. В результате землетрясения погибли как минимум 17 человек.

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