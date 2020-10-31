Джакарта, , 16:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал слова главы Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаки в городах Пятой Республики «исламским террористическим нападением».

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По его словам, заявление Макрона является «большой ошибкой попытки связать религию с террористическими актами».

«Терроризм — это и есть терроризм, он не имеет ничего общего ни с какой религией», — говорится в распространенном видеозаявлении главы Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября вооруженный ножом исламист убил троих человек у собора Нотр-Дам во французском городе Ницца. 16 октября другой экстремист убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати в пригороде Парижа.

Накануне, 30 октября, десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.