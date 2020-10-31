31 октября 2020 | Время чтения 4 мин

РСК «МиГ» работает над созданием истребителя-перехватчика МиГ-41 с максимальной скоростью полёта 4-4,3 Маха, а по некоторым данным – 5 Махов. Новый сверхзвуковой истребитель-перехватчик будет нести в качестве вооружения не только обычное оружие, но и гиперзвуковые ракеты.

Владимир Васильев, , 15:33 — REGNUM Авторитетный американский журнал The National Interest 27 октября 2020 года опубликовал статью под названием «Таинственный российский истребитель-невидимка ПАК ДП 6-го поколения: изменит правила игры?». В этом материале речь идёт о Перспективном авиационном комплексе дальнего перехвата — МиГ-41, о преемнике легендарного советского истребителя-перехватчика МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound).

Статья основана на публикациях в российской прессе и мнениях ряда экспертов. В ней также выражается сомнение, что данная техническая задача по силам российским авиаконструкторам — в преамбуле статьи написано: «Истребитель 5 Махов? Хотя это звучит здорово, самолёт может никогда не покинуть чертёжную доску».

Что ж, разберём вопрос по порядку. Истребитель-перехватчик МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году. По открытым данным, его жизненный цикл заканчивается в 2028 году. Всего было выпущено около 500 самолётов этой марки различных модификаций. Сотни из них находятся на длительном хранении. Эффективность МиГ-31 настолько велика, что звено из 4-х перехватчиков может контролировать воздушное пространство на 900-километровом участке, чётко взаимодействуя между собой.

У производителя этих самолётов Российской самолётостроительной корпорации «МиГ» (входит в ПАО «ОАК», ГК «Ростех») в продуктовой линейке значится истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Именно до этой версии к 2023 году РСК «МиГ» должна обновить парк истребителей-перехватчиков МиГ-31, чтобы продлить жизнь самолёта.

Наряду с работой по модернизации боевой машины корпорация с 2013 года ведёт разработку Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата, который, скорее всего, получит маркировку МиГ-41. По информации из прессы, к 2028 году должно быть приурочено начало серийного выпуска МиГ-41.

Конструкторы предполагают сделать ПАК ДП на основе МиГ-31, но под собственный двигатель. Совершенно очевидно, что данная боевая машина получит новейшую авионику, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование и новейшие комплексы вооружений.

В открытом доступе есть только пара базовых характеристик МиГ-41. Его максимальная скорость будет достигать 4−4,3 Маха, по некоторым данным — 5 Махов. Следует заметить, что у МиГ-31 максимальная скорость в пределах 2,83 Маха. В конструкции нового самолёта будут использованы технологии малозаметности, и он будет иметь большой радиус перехвата.

В пользу реальности проекта по ПАК ДП говорит тот факт, что планёр и конструкция МиГ-31 станут для него базовыми. МиГ-41 будет являться тяжёлым перехватчиком, но очень скоростным.

МиГ-31 — это не манёвренная машина: большой вес и тросовая система управления, которая давно устарела, усложняет пилотирование и не позволяет реализовать в полной мере возможности автоматики. Установка на ПАК ДП электро-дистанционного управления позволит сделать машину более манёвренной.

Истребители-перехватчики МиГ-31 на репетиции воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Самой сложной конструкторской задачей в проекте МиГ-41 видится создание под него собственного двигателя, и открытой адекватной информации по этому вопросу пока нет.

Новый сверхзвуковой истребитель-перехватчик будет нести в качестве вооружения не только обычное оружие, но и гиперзвуковые ракеты. Стандартный МиГ-41 также сможет выводить на орбиту малые спутники. Сейчас эта возможность доступна некоторым модификациям МиГ-31, специально доработанным для этих целей.

Конструкторы ПАК ДП утверждают, что данная машина будет способна выполнять боевые задачи в условиях Арктики, а также в ближнем космосе. Кроме пилотируемой версии истребителя-перехватчика также рассматривается создание и беспилотной версии.

Что касается особенностей вооружения, то под МиГ-41 специально создаётся Многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП) для поражения гиперзвуковых целей. МФРК ДП включает в себя тяжёлый скоростной боеприпас-носитель воздушного базирования. Этот боеприпас-носитель доставляет боевую часть, состоящую из нескольких ракет «воздух-воздух» на дальность в сотни километров. Затем в заданной точке ракеты «воздух-воздух» покидают носитель, самостоятельно находят и атакуют цель.

Подведём итоги. Анализ имеющейся информации говорит всё-таки в пользу успешной реализации проекта ПАК ДП. Есть ограничение по времени — 2028 год: в этом году заканчивается жизненный цикл МиГ-31, правда, нет открытых данных о длительности эксплуатации МиГ-31, модернизированных до версии МиГ-31БМ.

Истребитель МиГ-31БМ Vitaly Kuzmin

Создание ПАК ДП (МиГ-41) на основе планёра и конструкции МиГ-31 сокращает сроки, затраты по проекту и объём конструкторских работ. Особой сложности не представляет замена авионики, радиоэлектронного оборудования и комплексов вооружения. Сейчас эти вопросы стремятся решать на основе унификации.

Очевидным является замена тросовой системы управления на электро-дистанционную. Технологии снижения заметности уже отрабатывались на истребителе Су-57.

Самой трудной задачей, как указывалось выше, является наличие собственного двигателя для МиГ-41, чтобы достичь уникальных характеристик по скорости и радиусу действия. И именно этот вопрос станет ключевым для данного проекта.

Тем не менее у российских авиаконструкторов кроме опыта по созданию совершенно новых двигателей есть и опыт применения двигателей от других самолётов с их необходимой доработкой. Возможно также применение подхода, аналогичного Су-57 — сначала двигатель первого этапа, затем двигатель второго этапа.

Таким образом, российским авиаконструкторам вполне по силам осуществить проект «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» (МиГ-41) в приемлемые сроки. Так что уберём скептицизм из фразы у автора статьи из американского журнала The National Interest и оставим следующее: «Истребитель 5 Махов — звучит здорово!».