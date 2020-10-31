Киев, 31 октября 2020, 14:20 — REGNUM Если не будет найдено системное решение «проблемы», которая была создана в результате принятого Конституционным судом Украины решения, в последствии «может пострадать» не только безвизовый режим с Европейским Союзом.
Об этом 30 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам Кулебы на текущий момент безвизовый режим с Европейским Союзом «защищен».
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Напомним, по представлению 48 депутатов 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным некоторые положения антикоррупционного законодательства в части декларирования имущества. В частности, неконституционной судьи признали статью 366−1 Уголовного Кодекса Украины, согласно которой за недостоверное декларирование предусмотрена ответственность.
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Отметим, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не сомневается в том, что к конституционному кризису на Украине причастна Россия.