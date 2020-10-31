Ереван, , 13:56 — REGNUM Министерство обороны Армении опровергло информацию властей Азербайджана о том, что армянские силы якобы доставили в Нагорный Карабах фосфор. Соответствующее заявление распространила сегодня, 31 октября, пресс-служба армянского военного ведомства.

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В Минороны Армении заявили, что распространенная азербайджанскими властями информация о том, что армняская армия якобы доставила в Нагорный Карабах фосфор, не соответствует действительности. Более того, в Армении уверены, что информация эта распространена азербайджанской стороной для того, чтобы оправдаться за использование в Карабахе азербайджанской армией фосфорных боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона явно проигрывает войну — азербайджанской армии удалось взломать обороны войск НКР и занять довольно значительную территорию, особенно в долине реки Аракс. Бои идут на подступах к городу Шуша.

Стоит отметить, что военного превосходства азербайджанская армия достигла благодаря массовому использованию ударных беспилотников. Что касается фосфорных боеприпасов, то их азербайджанская сторона использует для того, чтобы уничтожить зеленую растительность в горах и не дать армянским силам организовать партизанскую войну.