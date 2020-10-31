Москва, , 13:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Россия окажет Армении всю необходимую помощь в сфере безопасности в том случае, если на территории республики начнутся боевые действия. Соответствующее заявление распространила сегодня, 31 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил незамедлительно организовать консультации о той помощи, которую Россия может оказать Армении в виду «азербайджано-турецкой агрессии» в Нагорном Карабахе.

Пашинян в своем письме указывает, что в зоне карабахского конфликта орудуют террористы с Ближнего Востока, завезённые Турцией. Также Пашинян утверждает, что территория Армении уже была атакована азербайджанской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Армения входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае агрессии против одной из стран — участниц, другие участники ОДКБ должны вступиться за подвергшуюся агрессии сторону.

Однако до сих пор боевые действия шли на территории Нагорно-Карабахской Республики, которая членом ОДКБ не является. Факты ведения боевых действий на территории Армении пока не подтверждались.