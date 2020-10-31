31 октября 2020 | Время чтения 6 мин

На программу военного доминирования в воздухе на период 2019-2025 финансовых годов Конгрессом США выделено 9 млрд долларов. В 2021 финансовом году её бюджет составляет 1 млрд долларов, запрос на 2022 финансовый год – 1,5 млрд долларов. ВВС США планируют быстро выпускать самолёты с новыми технологиями, что поставит Россию и Китай в положение неопределённости.

Владимир Васильев, , 14:22 — REGNUM Публикация в американском издании Defense News от 15 сентября 2020 года под названием «ВВС США построили и запустили в полёт таинственную полномасштабную демонстрационную версию истребителя следующего поколения» сильно встряхнула экспертное сообщество. В ходе мероприятия Ассоциации Военно-воздушных сил Air, Space and Cyber Conference изданию дал эксклюзивное интервью помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

Истребители F-35 ВВС США Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force

Чиновник ВВС США сообщил: «Мы уже построили и запустили в полёт полномасштабную демонстрационную версию истребителя, и мы побили все рекорды в этой сфере. Мы готовы пойти дальше и построить самолёт следующего поколения таким способом, который никогда раньше не применялся». Уилл Ропер имел в виду программу по созданию американского истребителя следующего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Это заявление вызвало шквал публикаций по всему миру. Все стали обсуждать возможный облик данной боевой машины и её потенциальные характеристики. Однако в этих дискуссиях упускается самое важное. Речь, в первую очередь, идёт о разрабатываемом ВВС США инновационном способе создания, производства и эксплуатации летательных аппаратов.

Похоже, американские военные подустали от монополии ряда оборонных подрядчиков с их продукцией невысокого качества, но мощным лобби на Капитолийском холме. Как здесь не вспомнить программу разработки единого ударного истребителя пятого поколения F-35 (Joint Strike Fighter), основным подрядчиком которой выступает компания Lockheed Martin.

Истребитель F-35 Samuel King Jr

Стоимость программы уже приблизилась к 1,2 триллиона долларов США, и в то же время большинство проблем с надёжностью и боеготовностью истребителя до сих пор не решены. Последняя новость заключается в том, что решение о начале полносерийного выпуска F-35 будет принято не ранее 2021 года. Надо заметить, что эта боевая машина производится с 2006 года.

Дело в том, что за последние 50 лет промышленная база США сократилась с 10 производителей, способных построить перспективный истребитель, до всего лишь трёх компаний: Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Время, необходимое Военно-воздушным силам для перехода от исследований и разработок к полномасштабному производству нового истребителя, растянулось от нескольких лет до нескольких десятилетий.

Программа по созданию американского истребителя следующего поколения Next Generation Air Dominance была придумана Исследовательской лабораторией ВВС США и официально зафиксирована с 1 октября 2019 года. Первое её подробное изложение прошло 16 сентября 2019 года опять же в издании Defense News.

За год некоторые заявленные параметры программы изменились. Например, изначально предполагалось, что промышленность должна разработать и произвести новый истребитель в течение 5 лет и меньше. Теперь этот показатель уточнён.

Есть мнение, что ВВС США могли бы покупать новый истребитель каждые восемь лет и заменять его через 16 лет — прежде чем самолёт достигнет отметки в 3500 летных часов, когда он начинает нуждаться в капитальном ремонте и дорогостоящей модернизации для продления срока службы. Подсчитано, что для ВВС поворотный момент наступает, когда самолёту исполняется 15 лет. В этом возрасте расходы на техническое обслуживание быстро растут, увеличиваясь ещё на 3−7% каждый год. Год назад срок службы истребителя хотели ограничить 6000 лётных часов.

Пилот в кабине истребителя

Программе Next Generation Air Dominance недавно уделила особое внимание Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service — CRS) и 5 октября 2020 года опубликовала короткий доклад. На программу NGAD на период 2019—2025 финансовых годов выделено 9 миллиардов долларов. В 2021 финансовом году её бюджет составляет 1 миллиард долларов, запрос на 2022 финансовый год — 1,5 миллиарда долларов.

По мнению CRS, первый полёт истребителя по программе NGAD состоялся примерно 21 августа 2020 года. Исследовательская служба Конгресса США делает вывод, основываясь на передвижениях старших должностных лиц Министерства обороны США.

В докладе CRS подчёркивается важная черта NGAD. Одна из целей её состоит в том, чтобы разделить проектирование, производство и поддержание, чтобы тот, кто проектирует самолёт, не мог получить контракт на производство, а тот, кто получает контракт на производство, не мог также поддерживать самолёт в полевых условиях.

В конечном счёте, этот подход может привести к тому, что фирмы, специализирующиеся на дизайне, передадут свои разработки высокотехнологичным производственным центрам, способным производить всё, что им посылают в цифровой форме, а не поддерживать специализированные авиазаводы.

Перед компаниями с глобальными логистическими цепочками может быть поставлена задача обеспечения устойчивой эксплуатации самолётов. Такое перераспределение ролей может открыть программы ВВС США для фирм, которые не являются традиционными военными авиационными подрядчиками. Это, по мнению чиновников ВВС, позволит значительно снизить расходы.

Главная цель программы Next Generation Air Dominance сформулирована следующим образом — достижение превосходства в воздухе. В данном случае речь идёт необязательно о создании истребителя нового поколения в его обычном понимании, а о достижении главной цели, в том числе способами, отличными от традиционных. Например, задачу достижения превосходства в воздухе может решать крупный самолёт размером с бомбардировщик В-21, несущий направленное энергетическое оружие, позволяющее контролировать значительную часть воздушного пространства.

Бомбардировщик B-21 Defense.gov

В программе NGAD рассматриваются варианты и обычного истребителя, а также ряда взаимодополняющих систем, как пилотируемых, так и беспилотных, которые не будут напоминать традиционный «истребитель».

По мнению Уилла Ропера, ВВС США надо идти по пути унификации: «Я не думаю, что разумно строить один и только один самолёт, который должен быть доминирующим для всех миссий во всех случаях и всё время. Цифровая инженерия позволяет нам строить различные типы самолётов, и если мы действительно умны … мы обеспечим интеллектуальную общность во всем флоте — общее вспомогательное оборудование, общие конфигурации кабины пилотов, общие интерфейсы, общую архитектуру, даже общие компоненты, такие как шасси, — которые упрощают поддержание и техническое обслуживание в полевых условиях».

ВВС США планируют постоянно держать на контракте на разработку новых самолётов несколько поставщиков, выбирая новую конструкцию каждые 8 лет. Чтобы сделать бизнес-кейс, который выгоден для промышленности, ВВС будут закупать партии примерно по 50−80 самолётов каждый год.

Такой подход уже просчитан: затраты на разработку истребителя увеличиваются на 25%, а затраты на производство — на 18%. В дальнейшем эти цифры легко перекрываются, т.к. цена модернизации самолётов упадет на 79%, и расходы на их эксплуатацию в основном сократятся вдвое.

Уилл Ропер ещё в сентябре 2019 года заявил, что программа Next Generation Air Dominance будет хорошим инструментом в конкуренции с Россией и Китаем: ВВС США будут быстро выпускать самолёты с новыми технологиями, что поставит эти страны в положение неопределённости и позволит американским военным иметь дело с Россией и Китаем на своих условиях.

Исходя из вышеизложенного, России надо внимательно следить за развитием военных инновационных технологий США, а в случае их полезности принимать к использованию с учётом наших местных условий.