Душанбе, , 13:00 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об отставке правительства республики, сообщает 30 октября пресс-служба главы республики.

Правительство республики в составе премьер-министра, первого вице-премьер-министра и заместителей главы правительства, министров и председателей государственных комитетов согласно постановлению Рахмона продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Указ был подписан согласно 74 статье Конституции Таджикистана и 9 статьи Конституционного закона республики «О Правительстве Республики Таджикистан».

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Напомним, 30 октября в Таджикистане состоялась церемония инаугурации президента, которым снова был избран Эмомали Рахмон. Рахмон был переизбран на высший пост в государстве пятый раз. На выборах главы государства, которые состоялись в республике 11 октября, за Рахмона проголосовали почти 91% избирателей.