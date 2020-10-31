Минск, , 12:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста посольству Белоруссии в Вильнюсе в связи с частичным закрытием белорусской стороной 29 октября в одностороннем порядке границы с Литвой, сообщили 30 октября в пресс-службе литовского МИД.

Официальный Минск по информации внешнеполитического ведомства Литвы, закрыв въезд в страну и не проинформировав об этом литовскую сторону, нарушил процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением о пунктах пропуска через государственную границу.

В записке также имеется призыв к разъяснению данного нарушения двустороннего соглашения и к обеспечению того, чтоб в дальнейшем подобные нарушения не повторялись.

Читайте также: СМИ сообщили о закрытии границы Белоруссии с Литвой

Напомним, 29 октября в пограничном комитете Белоруссии сообщили о временных ограничениях во въезде на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемиологической обстановкой. Без ограничений при этом функционирует пункт пропуска в аэропорту «Минск».