Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Депутат молдавского парламента Корнелиу Падневич вышел из партии PRO Moldova. Об этом политик заявил 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав также копию соответствующего заявления на имя председателя молдавского парламента Зинаиды Гречаной.

Политик также сообщил, что продолжит работать в качестве независимого депутата.

Напомним, неделю назад, 23 октября, партию PRO Moldova покинули четыре депутата: Сергей Сырбу, Руксанда Главан, Григорий Репещук и Элеонора Граур.

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