Ереван, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения форм поддержки по обеспечению безопасности Армении. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает МИД Армении.

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Сообщается, что Пашинян направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся «в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха» и возникшие в связи с ней вызовы.

В письме Пашинян описывает обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока в зону карабахского конфликта и участие этих террористов в боях на стороне азербайджанских вооруженных сил.

В связи с приближением боевых действий к границе Армении и «уже имеющих место фактах посягательства на территорию Республики Армения», премьер-министр Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину за незамедлительным проведение консультаций. Речь идет об обсуждении рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для обеспечения её безопасности, основываясь на союзнических отношениях между двумя странами и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года.