Киев, , 11:43 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии сомнений в причастности Российской Федерации к конституционному кризису на Украине. Об этом он заявил в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», вышедшем в эфир 30 октября.

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По словам Данилова, в возглавляемом им ведомстве отслеживаются «четкие действия определенной группы лиц», которые направлены на уничтожение украинской государственности.

«В том, что в этом принимает с большой вероятностью участие страна-агрессор (читай Российская Федерация — ИА REGNUM), у меня сомнений почти нет», — заявил Данилов.

Глава СНБО Украины также сообщил, что донес свои предположения до главы украинского государства Владимира Зеленского. Но лишь со временем станет понятно, кто именно стоит за решением суда, подчеркнул он.

Напомним, ранее о внешнем вмешательстве в связи с решением Конституционного суда Украины заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семёрки» (G7).

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