Кишинёв, , 11:10 — REGNUM Молдавские власти не дадут повода усомниться в демократичности и свободе предстоящих выборов президента страны. Об этом 30 октября в интервью «Россия-24» заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

По словам Кику, тактика некоторых кандидатов на пост главы государства состоит в том, чтоб оправдывая свое поражение на выборах заявить, что выборы были недемократическими.

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«Мы не дадим поводов, чтобы кто-то поставил под сомнение демократичность и свободу этих выборов», — цитирует Кику ТАСС.

Глава молдавского правительства также не исключает попытки вмешательства в выборы в Молдавии из-за границы.

«Некоторые уже сделали бизнес из того, чтобы дестабилизировать ситуацию в разных странах», — заявил Кику, добавив, что в Молдавии готовы к различным сценариям.

Премьер-министр Молдавии в связи с этим заявил, что в молдавском обществе такого рода действия не получат поддержку.

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Напомним, ранее кандидат в президенты Молдавии Майя Санду обвинила власть Молдавии в намерении сфальсифицировать выборы президента на участках, которые будут открыты для избирателей в Приднестровье. Санду направила жалобу руководству ЕС и пообещала инициировать акции протеста.