Кишинёв, 31 октября 2020, 11:10 — REGNUM Молдавские власти не дадут повода усомниться в демократичности и свободе предстоящих выборов президента страны. Об этом 30 октября в интервью «Россия-24» заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику.
По словам Кику, тактика некоторых кандидатов на пост главы государства состоит в том, чтоб оправдывая свое поражение на выборах заявить, что выборы были недемократическими.
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Глава молдавского правительства также не исключает попытки вмешательства в выборы в Молдавии из-за границы.
Премьер-министр Молдавии в связи с этим заявил, что в молдавском обществе такого рода действия не получат поддержку.
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Напомним, ранее кандидат в президенты Молдавии Майя Санду обвинила власть Молдавии в намерении сфальсифицировать выборы президента на участках, которые будут открыты для избирателей в Приднестровье. Санду направила жалобу руководству ЕС и пообещала инициировать акции протеста.