Ереван, , 09:52 — REGNUM Армия Нагорно-Карабахской Республики ночью уничтожила один автомобиль армии Азербайджана, загруженный боевыми припасами, а также вела оборонительные бои на северо-восточном, южном и юго-западном направлениях, сообщила 31 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своем telegram-канале.

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По информации источника в ходе оборонительных боев был уничтожены один танк, один БМП и пять беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана.

Степанян также сообщила, что утром были возобновлены боевые действия на указанных направлениях (северо-восточное, южное и юго-западное направления).

Армия Азербайджана по информации источника также обстреливает мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.

«Вражеские силы применили также боеприпасы, запрещенные Женевскими конвенциями и содержащие химические элементы (белый фосфор)», — сообщила Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана на различных направлениях фронта. Также в оборонном ведомстве Азербайджана опровергли сообщение армянской стороны о применении ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе фосфорсодержащих боеприпасов.