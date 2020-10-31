Кишинёв, , 09:30 — REGNUM 30 октября в Молдавии был последним днем, когда была разрешена предвыборная агитация за кандидатов на пост главы государства, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно законодательству республики предвыборная агитация запрещена как за день до выборов, так и непосредственно в день голосования. Не допускается участие кандидатов в президенты в телеэфирах и радиопередачах в запрещенные для агитации дни. Запрет на агитацию не касается ранее размещенной в интернете, а также на агитационных плакатах информации. Конкуренты на выборах также теперь не могут осуществлять операции со счетами с пометкой «избирательный фонд».

Агитация в запрещенные дни является в Молдавии административным правонарушением и влечет за собой штраф в размере от 15 до 30 условных единиц для физического лица и от 35 до 50 условных единиц для должностного лица или конкурента на выборах.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ЦИК, все кандидаты в президенты Молдавии были обязаны до полуночи 31 октября демонтировать агитационные материалы, размещенные на рекламных щитах, а также удалить агитационные баннеры в сети интернет и убрать видеоролики с агитацией на телеканалах.

Напомним, 1 ноября 2020 года в Молдавии состоятся выборы президента. В республике для голосования откроются 2004 избирательных участка. 139 избирательных участков будут открыты для избирателей за рубежом. Общий тираж бюллетеней для избирателей по данным ЦИК Молдавии составил более 2,9 млн экземпляров.

На пост президента Молдавии претендуют восемь кандидатов. Действующий лидер Молдавии Игорь Додон, Ренато Усатый («Наша партия»), Андрей Нэстасе («Платформа Достоинство и правда»), Тудор Делиу («Либерал-демократическая партия Молдавии»), Виолета Иванова (Партия «Шор»), Майя Санду (Партия «Действие и солидарность»), Октавиан Цыку («Партия Национального единства»), Дорин Киртоакэ (избирательный блок «UNIREA»).