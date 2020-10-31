Баку, , 09:03 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана утверждает, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты на различных направлениях фронта. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 31 октября, пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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Сообщается, что в течение дня 30 октября и в ночь на 31 октября подразделения вооруженных сил Армении из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, обстреливали позиции азербайджанской армии и населенных пунктов Азербайджана на различных направлениях фронта.

Также азербайджанское военное ведомство отмечает, что бои на фронте продолжаются. в Баку утверждают, что армянская сторона несет существенные потери в живой силе и технике. При этом азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные бои в Карабахе начались 27 сентября и продолжаются до сих пор. Судя по сводкам с фронта, азербайджанской армии удалось взломать оборону армянских сил и занять существенные территории, которые ранее контролировала армия НКР. Наибольшего успеха азербайджанская армия добилась в долине реки Аракс, где ей удалось дойти непосредственно до границ Армении.