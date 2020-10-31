Минск, , 08:39 — REGNUM Бывший министр культуры Белоруссии и беглый деятель Павел Латушко допустил вариант, при котором оппозиция может создать альтернативное «правительство» за рубежом и оттуда управлять делами в республике.

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«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?» — заявил он в видеообращении к участникам Всемирного конгресса белорусов.

Латушко понадеялся, что до такого развития событий «не дойдёт», и власть в Белоруссии сменится раньше. Тем не менее, он посоветовал белорусским диаспорам создавать информационные пункты за границей и делать их своеобразными представительствами страны за рубежом.

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