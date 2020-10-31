Киев, , 08:31 — REGNUM О договоренности сторонами продолжать соблюдение режима прекращения огня в Донбассе сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление было опубликовано 30 октября на странице украинской делегации в социальной сети Facebook по итогам внеочередного заседания ТКГ, инициированного Киевом.

В ведомстве также напомнили, что внеочередное заседание было инициировано украинской делегацией в связи с гибелью и ранением военнослужащих вооруженных сил Украины.

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В ходе внеочередного заседания ТКГ стороны договорились «придерживаться режима тишины», обсудили мероприятия по предотвращению дальнейших случаев нарушения режима прекращения огня.

Также стороны договорились продолжать консультации на следующем заседании, которое запланировано на 10 ноября 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Донецкой и Луганской Народных Республик предложили Киеву дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе.