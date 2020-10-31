Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Избирательные участки открылись в Грузии 31 октября в 8:00 по местному времени (07:00 мск). Жители страны смогут воспользоваться своими избирательными правами до 20 часов (19:00 мск).

Выборы в парламент Грузии проводятся по смешанной системе: 120 кандидатов войдут в состав законодательного органа по пропорциональным спискам, 30 — по мажоритарным. Всего парламент состоит из 150 депутатов.

В выборах участвуют 48 партий и два блока.

В день голосования будут работать 3 847 избирательных участков, в том числе 52 за пределами Грузии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центризбирком Грузии утвердил специальные списки избирателей, которым доставят избирательные урны, так как они находятся на карантине или в самоизоляции.

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