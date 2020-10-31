Баку, , 08:14 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана не применяли фосфорсодержащие боеприпасы в Нагорном Карабахе, как это утверждает армянская сторона, заявили 31 октября в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

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«На вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там добавили, что в Ереване прибегают к необоснованным обвинениям, чтобы скрыть собственные «военные преступления против мирного азербайджанского населения».

Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана применили фосфорсодержащее оружие в лесах Нагорного Карабаха. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с комментарием.

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