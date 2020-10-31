Минск, , 08:39 — REGNUM Группе белорусских студентов было отказано во въезде в Польшу без объяснения причин. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

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По информации ведомства, вечером 30 октября на границу Белоруссии из Польши прибыла группа белорусских студентов. Пограничники предупредили молодых людей, что со дня въезда в страну на студентов будет распространятся обязанность соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней, так как Польша внесена в перечень стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусной инфекцией. Студентам также указали на то, что из-за соблюдения самоизоляции они не успеют вернуться обратно в Польшу к моменту начала занятий. В связи с этим студентам предложили вернуться в Польшу.

«Однако все попытки возвращения молодых людей заканчиваются отказом въезда в Польшу без объяснения причин», — отметили ведомстве.

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Напомним, за предыдущие сутки в Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией составило 970. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали почти 97,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.