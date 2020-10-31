Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ещё сократил отставание от своего оппонента-демократа Джо Байдена, однако по-прежнему гораздо менее популярен среди опрашиваемых избирателей. Об этом со ссылкой на результаты опроса 30 октября сообщает телеканал Fox News.

По результатам социологического опроса, проведённого телеканалом в период с 27 по 29 октября, уровень поддержки Трампа составляет 44%, Байдена — 52%.

Напомним, что по результатам опроса, проведённого телеканалом с 3 по 6 октября, поддержать Байдена тогда были готовы 53% респондентов, Трампа — 43%.

В последнем опросе Fox News, проведённом по телефону, участвовали около 1,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента-демократа Джо Байдена.

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