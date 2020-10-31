Станислав Тарасов, 31 октября 2020, 07:53 — REGNUM

Иван Шилов © ИА REGNUM

В Женеве состоялись переговоры главы МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна по карабахскому урегулированию. Это их первая встреча после консультаций в Москве с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Нынешние переговоры продолжались шесть часов и проходили при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Понятно, что в течение этого времени конфликтующие стороны вели сложную дискуссию, о деталях которой ничего не известно. Ранее предполагалось, что Баку и Ереван выступят с совместным заявлением, чего также не произошло, хотя в дальнейшем они наверняка выступят с собственными комментариями или заявлениями.

Пока же опубликовано совместное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в котором обозначена следующая важная позиция: сопредседатели призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях в соответствии с московским совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили в Париже 17 октября и в Вашингтоне 25 октября. В этой связи конфликтующие стороны договорились в срочном порядке предпринять ряд шагов, в том числе: стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом; стороны будут активно участвовать в выполнении операций по извлечению останков и обмену ими на поле боя, предоставляя МККК и личному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия; в течение одной недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена; стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября. Наконец, было подчеркнуто, что в дальнейшем сопредседатели «продолжат интенсивную работу со сторонами для поиска мирного урегулирования конфликта». Предполагается, что сопредседатели МГ ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении должны согласовать «будущий график всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования карабахского конфликта в соответствии с основными принципами».

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве
Цитата станицы в Twitter.com МИД Армении

Конечно, достигнутое соглашение будет тщательно анализироваться, прежде всего, конфликтующими сторонами, но при условии, что оно будет соблюдаться. В этом смысле уже обозначены позитивные признаки. Накануне Баку и Ереван осуществили передачу тел погибших военнослужащих на одном из участков фронта, «благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ». Это дает основание предполагать, что гуманитарное направление соглашения имеет шансы для практической реализации, хотя это далеко не прорыв в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об успехе или неуспехе можно будет судить только тогда, когда начнется (если, конечно, начнется) перезапуск переговорного процесса. Вернутся ли стороны к базовым принципам урегулирования конфликта, под чем подразумеваются известные Мадридские принципы, или будет разрабатываться и предлагаться новая переговорная повестка с учетом определенных изменений в ситуации в результате карабахской войны. Пока в заявлениях глав Азербайджана и Армении на этот счет только смутно просматриваются контуры будущего возможного политико-дипломатического урегулирования конфликта. На этом направлении МГ ОБСЕ предстоит огромный объем работы, для чего необходимо прежде всего закрепить достигнутые в Женеве договоренности, особенно по части возможных механизмов верификации прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Стоит ли полагаться на политическую волю конфликтующих сторон в том, что они будут дальше соблюдать гуманитарное перемирие на образовавшейся новой линии боевого соприкосновения сами, или потребуется международный контроль, еще один вопрос.

Так возникает тема размещения в зоне конфликта международного миротворческого корпуса, о чем уже размышляет Вашингтон. Советник по национальной безопасности президента США О'Брайен на встрече с представителями армянской общины Лос-Анджелеса заявил о возможности введения на территорию Нагорного Карабаха миротворцев одной из скандинавских стран. Но такая акция возможна только при обоюдном согласии конфликтующих сторон. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением разместить российских миротворцев в зоне конфликта. Какой проект будет продвигаться дальше, сказать пока сложно. За этими сценариями просматриваются возможные контуры будущего статуса Нагорного Карабаха, когда при определенных условиях и обстоятельствах Баку может оказаться у разбитого корыта, даже добившись серьезных уступок со стороны Еревана. По оценке The Washington Post, «постженевский период для Азербайджана и Армении может стать «кошмаром для дипломатии»: Азербайджан не захочет отказываться от завоеванного военного превосходства, которое он будет пытаться конвертировать в политико-дипломатические достижения, а Армения будет стремиться «трансформировать уступки под дулами автоматов качественного определение статуса Нагорного Карабаха». Именно в этом, по мнению американской газеты, и заключаются «специфика и весь ужас нынешней карабахской войны, когда становится проблематичным долгосрочный мирный выход из ситуации». Это первый промежуточный вывод.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
U.S. Department of State

Второй: усилиями США и России удалось сохранить и запустить в действие переговорный формат МГ ОБСЕ, оставляя за бортом Анкару, претендующую с согласия Баку на участие в переговорном процессе. Турция ведь пришла в регион не столько для того, чтобы поддержать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сколько для продолжения своей геополитики. Теперь остается дожидаться, когда и как Вашингтон и Москва начнут «нажимать на нужные кнопки для урегулирования конфликта», ведь все понимают, что если соглашение о прекращении огня не заработает, появится более болезненная для Баку и Еревана альтернатива, а страны-сопредседатели МГ ОБСЕ станут по-другому закручивать гайки. Одним словом, в Закавказье складывается совершенно новая ситуация, появляется политика с новыми смыслами, создается геополитическое уравнение, которое будет формулироваться не в столицах Азербайджана и Армении. России придется решать этот вопрос, как бы ей этого ни хотелось, США далеко, и им сейчас не до Карабаха, как и Европе. Пока вся надежда на достижение более серьезных дипломатических договоренностей, которые будут сопровождаться многими шагами. Но, как известно, последний шаг не сделаешь без первого.