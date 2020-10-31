31 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Усилиями США и России удалось сохранить и запустить в действие переговорный формат МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию, оставляя за бортом Анкару, претендующую с согласия Баку на участие в переговорном процессе. Теперь остается дождаться, когда и как Вашингтон и Москва начнут «нажимать на нужные кнопки». Ведь все понимают, что если соглашение о прекращении огня не заработает, для Баку и Еревана появится альтернатива более болезненная.

Станислав Тарасов, , 07:53 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В Женеве состоялись переговоры главы МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна по карабахскому урегулированию. Это их первая встреча после консультаций в Москве с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Нынешние переговоры продолжались шесть часов и проходили при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Понятно, что в течение этого времени конфликтующие стороны вели сложную дискуссию, о деталях которой ничего не известно. Ранее предполагалось, что Баку и Ереван выступят с совместным заявлением, чего также не произошло, хотя в дальнейшем они наверняка выступят с собственными комментариями или заявлениями.

Пока же опубликовано совместное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в котором обозначена следующая важная позиция: сопредседатели призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях в соответствии с московским совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили в Париже 17 октября и в Вашингтоне 25 октября. В этой связи конфликтующие стороны договорились в срочном порядке предпринять ряд шагов, в том числе: стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом; стороны будут активно участвовать в выполнении операций по извлечению останков и обмену ими на поле боя, предоставляя МККК и личному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия; в течение одной недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена; стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября. Наконец, было подчеркнуто, что в дальнейшем сопредседатели «продолжат интенсивную работу со сторонами для поиска мирного урегулирования конфликта». Предполагается, что сопредседатели МГ ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении должны согласовать «будущий график всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования карабахского конфликта в соответствии с основными принципами».

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве Цитата станицы в Twitter.com МИД Армении

Конечно, достигнутое соглашение будет тщательно анализироваться, прежде всего, конфликтующими сторонами, но при условии, что оно будет соблюдаться. В этом смысле уже обозначены позитивные признаки. Накануне Баку и Ереван осуществили передачу тел погибших военнослужащих на одном из участков фронта, «благодаря посредническим усилиям России, полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ». Это дает основание предполагать, что гуманитарное направление соглашения имеет шансы для практической реализации, хотя это далеко не прорыв в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об успехе или неуспехе можно будет судить только тогда, когда начнется (если, конечно, начнется) перезапуск переговорного процесса. Вернутся ли стороны к базовым принципам урегулирования конфликта, под чем подразумеваются известные Мадридские принципы, или будет разрабатываться и предлагаться новая переговорная повестка с учетом определенных изменений в ситуации в результате карабахской войны. Пока в заявлениях глав Азербайджана и Армении на этот счет только смутно просматриваются контуры будущего возможного политико-дипломатического урегулирования конфликта. На этом направлении МГ ОБСЕ предстоит огромный объем работы, для чего необходимо прежде всего закрепить достигнутые в Женеве договоренности, особенно по части возможных механизмов верификации прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Стоит ли полагаться на политическую волю конфликтующих сторон в том, что они будут дальше соблюдать гуманитарное перемирие на образовавшейся новой линии боевого соприкосновения сами, или потребуется международный контроль, еще один вопрос.

Так возникает тема размещения в зоне конфликта международного миротворческого корпуса, о чем уже размышляет Вашингтон. Советник по национальной безопасности президента США О'Брайен на встрече с представителями армянской общины Лос-Анджелеса заявил о возможности введения на территорию Нагорного Карабаха миротворцев одной из скандинавских стран. Но такая акция возможна только при обоюдном согласии конфликтующих сторон. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением разместить российских миротворцев в зоне конфликта. Какой проект будет продвигаться дальше, сказать пока сложно. За этими сценариями просматриваются возможные контуры будущего статуса Нагорного Карабаха, когда при определенных условиях и обстоятельствах Баку может оказаться у разбитого корыта, даже добившись серьезных уступок со стороны Еревана. По оценке The Washington Post, «постженевский период для Азербайджана и Армении может стать «кошмаром для дипломатии»: Азербайджан не захочет отказываться от завоеванного военного превосходства, которое он будет пытаться конвертировать в политико-дипломатические достижения, а Армения будет стремиться «трансформировать уступки под дулами автоматов качественного определение статуса Нагорного Карабаха». Именно в этом, по мнению американской газеты, и заключаются «специфика и весь ужас нынешней карабахской войны, когда становится проблематичным долгосрочный мирный выход из ситуации». Это первый промежуточный вывод.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен U.S. Department of State

Второй: усилиями США и России удалось сохранить и запустить в действие переговорный формат МГ ОБСЕ, оставляя за бортом Анкару, претендующую с согласия Баку на участие в переговорном процессе. Турция ведь пришла в регион не столько для того, чтобы поддержать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сколько для продолжения своей геополитики. Теперь остается дожидаться, когда и как Вашингтон и Москва начнут «нажимать на нужные кнопки для урегулирования конфликта», ведь все понимают, что если соглашение о прекращении огня не заработает, появится более болезненная для Баку и Еревана альтернатива, а страны-сопредседатели МГ ОБСЕ станут по-другому закручивать гайки. Одним словом, в Закавказье складывается совершенно новая ситуация, появляется политика с новыми смыслами, создается геополитическое уравнение, которое будет формулироваться не в столицах Азербайджана и Армении. России придется решать этот вопрос, как бы ей этого ни хотелось, США далеко, и им сейчас не до Карабаха, как и Европе. Пока вся надежда на достижение более серьезных дипломатических договоренностей, которые будут сопровождаться многими шагами. Но, как известно, последний шаг не сделаешь без первого.