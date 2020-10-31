Киев, , 07:53 — REGNUM Компании Газпром придется запрашивать резервирование дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины для транзита российского газа в случае, если «Северный поток-2» не будет запущен в 2021 году. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью Reuters.

По словам Коболева еще летом Газпром обратился к украинской компании «Нафтогаз» с просьбой о резервировании дополнительных мощностей. При этом Коболев не уточнил о каком объеме идет речь. По словам председателя правления «Нафтогаз Украины» в 2020 году Газпром зарезервировал 65 млрд кубометров.

«Если» Северный поток-2» не будет запущен, им, вероятно, придется зарезервировать дополнительные мощности на следующий год», — цитирует Коболева Reuters.

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Напомним, ранее генеральный директор украинской газотранспортной системы Сергей Макогон назвал строительство Газпромом газопроводов в обход Украины исполнением политической воли российского руководства. Макогон также отметил, что самой большой угрозой для Киева является запуск газопроводов в обход Украины, так как Киев в этом случае лишится дохода от транзита российского газа.

Отметим, за первое полугодие 2020 года заработок украинского оператора газотранспортной системы от транзита российского газа в страны ЕС и Молдавию составил 73% от общего дохода оператора за указанный период.