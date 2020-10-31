Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Россия всерьёз предлагает Соединённым Штатам рассмотреть инициативу президента РФ Владимира Путина по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили 30 октября в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

«Никто не хочет ещё один ракетный кризис, — объяснили в диппредставительстве. — Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств».

Таким образом российские дипломаты ответили на заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что в Москве «сожалеют о том, что разрушили ДРСМД, обманывая более чем десятилетие».

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Напомним, 26 октября президент России напомнил, что РСМД не действует уже год с лишним, однако в Москве готовы не предпринимать развёртывания ракет 9М729, но только «при условии встречных шагов со стороны стран НАТО».

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