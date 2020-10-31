Вашингтон, 31 октября 2020, 07:40 — REGNUM Новая должность — помощник министра обороны США по космической политике — учредили в Пентагоне. Об этом сообщил журналистам первый замглавы ведомства Дэвид Норквист.
В его обязанности будут входить вопросы политики министерства относительно военных действий в космосе, также координация и сотрудничество между ведомствами в указанной сфере.
Исполняющим обязанности помощника министра обороны по космической политике назначен Джастин Джонсон. Он будет работать в статусе временного помощника до утверждения американским Сенатом.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что 2020, военно-космические силы США создавались по образцу России и Китая.
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