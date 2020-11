31 октября 2020 | Время чтения 9 мин

«Нагорный Карабах — это Азербайджан!» — вот клич, с которым азербайджанский президент Ильхам Алиев направил на войну-мясорубку свою армию и террористов. Но принятые самим Баку или с его участием документы по Нагорному Карабаху (НК) доказывают обратное.

ДОКУМЕНТ 1: Решение Пятого комитета Ассамблеи Лиги Наций от 20.11.1920 об отклонении просьбы Азербайджана о приеме в Лигу Наций в связи с наличием у него территориальных споров (League of Nations. The Records of the First Assembly. Meetings of the Committees II. Geneva, 1920, p.173−174).

Выдержка из документа: «…Можно ли принять в Лигу Наций государство, которое очевидно не отвечает условиям, установленным Уставом Лиги и в особенности требованию, касающемуся стабильности и территориального суверенитета и которое не было признано de jure ни одним членом Лиги Наций. Комитет… возвращает вопрос Ассамблее, выступая против его приема».

Примечание к документу

Документов до 1918 г. нет, ибо политического образования с названием Азербайджан не было. В апреле 1920 г. Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) покинула историю без установленных или признанных границ.

ДОКУМЕНТ 2: Декларация АзРевкома в связи с установлением в Армении Советской власти от 2.12.1920 //Газета «Коммунист», Баку, 2.12.1920.

Выдержка: «Территории Зангезура и Нахичеванского уездов являются нераздельной частью Советской Армении, а трудовому крестьянству НК предоставляется полное право самоопределения».

Празднование независимости Республики Армения. 1920 г

Примечание

Днем раньше Баку провозгласил отказ от притязаний также на НК. В этой же декларации признается право НК на полное самоопределение.

ДОКУМЕНТ 3: Заявление об объявлении НК составной частью Армянской ССР от 12.6.1921 //Газета «Хорурдайин Айастан» (Ереван), 12.6.1921.

Примечание

Основания для заявления это и постановления Съездов Полномочных Представителей НК 1918−1920 гг., провозгласивших НК неотъемлемой частью Республики Армения (РА), и признание права НК на полное самоопределение со стороны Баку.

ДОКУМЕНТ 4. Пленум Кавбюро РКП (б) о включении НК в состав АрмССР и о перенесении вопроса на окончательное решение в ЦК РКП (б) //ЦПА ИМЛ. Ф. 64, оп. 2, д. 1, л. 118.

Выдержка: «…Плебисцит произвести только в НК, т. е. только среди армян. Голосуют «за»: Орджоникидзе, Мясников, Фигантнер, Киров, Назаретян. Постановлено: НК включить в состав АрмССР, плебисцит провести только в НК».

Примечание

Выражение «Нагорный Карабах включить в состав АрмССР» по факту ложен, так как НК уже был объявлен неотъемлемой частью Советской Армении.

ДОКУМЕНТ 5: Решение Пленума Кавбюро РКП (б) о включении НК в пределы Азербайджанской ССР (АзССР) от 5.7.1921 //ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 13, д. 384, л. 67.

Выдержка: «а) Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами, постоянной экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его связи с Азербайджаном, НК оставить в пределах АзССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в г. Шуше, входящем в состав автономной области. б) Поручить ЦК АзССР определить границы автономной области и представить на утверждение Кавбюро ЦК РКП. в) Поручить Президиуму Кавбюро ЦК переговорить с ЦК Армении и ЦК Азербайджана на чрезвычкоме НК. г) Объем автономии НК определить ЦК Азербайджана и представить на утверждение Кавбюро».

Примечания

1. В отличие от решения предыдущего дня решение Кавбюро от 5 июля не было ни обсуждено, ни поставлено на голосование, т. е. не было принято.

2. В преамбуле решения понятия Нагорный Карабах и Азербайджан употреблены как географически разные понятия, указывающие, что Нагорный Карабах не есть Азербайджан.

3. Слова «оставить в пределах АзССР» в решении употреблены вопреки тому факту, что НК уже был объявлен неотъемлемой частью АрмССР.

4. Решение предоставить НК «широкую областную автономию» прямо указывает, что этот статус предоставляется всему НК, на что указывало первое название автономии — Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК).

ДОКУМЕНТ 6: Декрет АзЦИКа Советов об образовании Автономной области Нагорного Карабаха от 7.7.1923 //Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства АзССР за 1923 г., Баку, 1923 г., с. 384−385.

Выдержка: «1. Образовать из армянской части НК автономную область, как составную часть АзССР, с центром в местечке Ханкенди… Примечание: Все пастбища, леса, сады и фактическое владение водой сохраняется за нынешними владетелями…».

Примечания

1. Нарушив незаконное и фактически непринятое решение Кавбюро, Баку декретировал автономию на одной четвертой части НК. В 1936 г. область была переименована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО), отразив факт грабежа 75% территорий области уже внутри АзССР.

2. Декрет подтвердил принадлежность территорий армянам: «Все пастбища, леса, сады и фактическое владение водой сохраняется за нынешними владетелями».

ДОКУМЕНТ 7: Закон СССР «O порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г. //Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N15, ст. 252.

Выдержка: «Статья 3. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. В союзной республике, на территории которой имеются места компактного проживания национальных групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно».

Примечание

Закон закрепил приоритет принципа самоопределения народов по отношению к произвольно установленным границам союзных республик, подтвердив, что за автономными образованиями вне политико-правовой системы СССР сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о своем национально-государственном статусе вплоть до провозглашения суверенитета. Это было очередное признание права НК на самоопределение, за которое голосовали и депутаты Верховного Совета СССР от АзССР. Закон предоставил полное право НКАО и сопредельному армянонаселенному Шаумяновскому району провозгласить суверенное государство после того, как в Баку провозгласили восстановление просуществовавшей в 1918—1920 гг. АДР, что юридически было равноценно ее выходу из СССР.

Оригинальная рукопись Декларации независимости Азербайджана. 1918

ДОКУМЕНТ 8: Декларация Верховного Совета Азербайджанской Республики о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики от 30.8.1991 //Газета «Бакинский рабочий», 3.9.1991.

Выдержка: «Верховный Совет Азербайджанской Республики, руководствуясь высшими государственными интересами народа Азербайджана и выражая его волю, отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджанская Республика существовала как независимое, признанное со стороны международного сообщества государство… провозглашает восстановление государственной независимости Азербайджанской республики».

Примечание

Утверждение о международной признанности АР опровергается решением Пятого комитета Ассамблеи Лиги Наций об отклонении просьбы Азербайджана о приеме в Лигу Наций, приведенным выше (Док. 2).

ДОКУМЕНТ 9: Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики от 2.9.1991 //Сб. Статус Нагорного Карабаха в политико-правовых документах, Ереван, 1995 г., с. 69−70.

Выдержка: «Совместная сессия Нагорно-Карабахского областного Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровне, выражая волю народа, закрепленную фактически проведенным референдумом и в решениях органов власти НКАО и Шаумяновского района в 1988—1991 гг.; …констатируя провозглашение Азербайджанской Республикой «восстановления государственной независимости 1918−1920 гг., … провозглашают Нагорно-Карабахскую Республику в границах нынешней Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района, сокращенно НКР».

Примечание

Декларация ссылается на отказ АР от правопреемства АзССР и восстановление не обретшей фактически установленных или признанных границ АДР. НК в 1918—1920 гг. не был в составе АДР, из чего и следует юридический вывод о том, что в 1991 г. НКР была провозглашена на территориях, не принадлежащих АР.

ДОКУМЕНТ 10: Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики от 18.10.1991 //Газета «Бакинский рабочий», 7.11.1991.

Выдержка: «… 27−28 апреля 1920 г. РСФСР, грубо поправ международные правовые нормы,… оккупировала территорию суверенной Азербайджанской Республики, насильственно свергла законно избранные органы власти и положила конец независимости, достигнутой ценой огромных жертв азербайджанского народа.

…Статья 2. Азербайджанская Республика является преемницей существовавшей с 28 мая по апрель 1920 г. Азербайджанской Республики».

Бойцы Азербайджанской армии во время Карабахской войны. 1990-е Ilgar Jafarov

Примечания

1. Утверждение о возобновлении многовековых традиций государственности азербайджанского народа лишено фактического содержания, т. к. истории до XX века не известны ни азербайджанское государство, ни азербайджанский народ.

2. Провозгласив себя преемницей АДР, АР потеряла и те незаконные права в отношении НК, которые большевиками были даны АзССР.

ДОКУМЕНТ 11: Заявление «двенадцати» о будущем статусе России и других бывших республик (Брюссель, Гаага, 23.12.1991)

Выдержка: «По решению Европейского Совета… 16.12.1991 в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел… Был определен общий подход «двенадцати» к вопросу официального признания новых государств на территории Советского Союза и в Восточной Европе… Согласованы следующие критерии официального признания…

— уважение нерушимости всех границ, которые не могут быть изменены иначе, как мирными средствами и с общего согласия».

Примечание

Заявление огласило условия ЕС признания новых государств на постсоветском пространстве. 21.12.1991 на совещании в Алма-Ате руководители 11 республик, в т. ч. Армении и Азербайджана, дали согласие на него. ЕС не уточнял правовые основания предъявленного условия. Лишь потом правоведы сошлись на том, что новые государства были признаны по принципу Uti possidetis, по которому за получающими независимость государствами признавались территории и границы, которые они имели прежде. Но это условие оказывается неприменимым к АР. Отказавшаяся накануне от правопреемства АзССР АР потеряла юридические отношения с насильственно включенными в пределы АзССР Нахичеваном и Нагорным Карабахом. В момент принятия декларации Баку не имел ни политического, ни административного контроля над Нагорным Карабахом. Он не владел Нагорным Карабахом, как это полагалось принципом Uti possidetis.

Атака по позициям Нагорного Карабаха. 2020 Mod.gov.az

Postscriptum:

Признание АР с юридически не принадлежащими ей территориями в Баку поняли как право на продолжение геноцидной политики, которой он в неявных и явных формах придерживался все советские годы. Ныне урегулирование конфликта загнано в тупик ложного для данного случая противоречия принципов самоопределения народов и территориальной целостности государств. Право самоопределения народа НК признано неоднократно (см. Док. 2 и 7), в т. ч. самим Баку. Принцип же территориальной целостности не применим к АР в силу действующего Карсского договора от 1921 г. и отсутствия оснований на суверенитет АР над НК.

Выводы

Нагорный Карабах по ПРАВУ не принадлежит Азербайджану. Мир знает об этом, но игнорирует право. А Баку это использует как разрешение на геноцид.

Автор — доктор философских наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Армении.