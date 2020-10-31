Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Введение жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса раскритиковал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Мичиган, передает телеканал Fox News.

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По его мнению, в США не последовали по этому пути, а показатели по смертности оказались на 42% ниже, чем в европейских странах. Трамп добавил, что это можно объяснить «революционным методам лечения», которые применяют в США.

Кроме того, глава государства также отметил, что в американские медики якобы завышают цифры по заболеваемости COVID-19, поскольку получают больше денег за каждого такого пациента. Трамп привел пример Германии, где, по его словам, ситуация развивается обратным образом.

Дональд Трамп «Они продолжают твердить: «Германия, Германия, Германия». Во-первых, там другие методы подсчета. Вам известно, что наши медики получают больше денег, если кто-то умирает от COVID. Наши врачи — очень умные люди. Они заявляют: «Извините, но все умирают от COVID». А в Германии и других странах, если у человека сердечный приступ, рак, если он неизлечимо болен и у него COVID, то они говорят, что он умер от рака, умер от сердечного приступа».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Дональд Трамп написал в своем Twitter, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден хочет закрыть США на карантин.

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