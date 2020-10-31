Вашингтон, 31 октября 2020, 06:55 — REGNUM Введение жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса раскритиковал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Мичиган, передает телеканал Fox News.
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По его мнению, в США не последовали по этому пути, а показатели по смертности оказались на 42% ниже, чем в европейских странах. Трамп добавил, что это можно объяснить «революционным методам лечения», которые применяют в США.
Кроме того, глава государства также отметил, что в американские медики якобы завышают цифры по заболеваемости COVID-19, поскольку получают больше денег за каждого такого пациента. Трамп привел пример Германии, где, по его словам, ситуация развивается обратным образом.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Дональд Трамп написал в своем Twitter, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден хочет закрыть США на карантин.
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