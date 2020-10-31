Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Соединенные Штаты оказались на грани новой холодной войны с Россией и Китаем. Об этом заявил бывший госсекретарь США Джордж Шульц в своей статье для ежемесячного издания ассоциации американских дипломатов.

«Мы приближаемся к ситуации второй холодной войны в наших отношениях с Китаем и Россией», — заявил он.

При этом Шульц утверждает, что к похолоданию отношений США с другими странами привела внешняя политика американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, из-за постоянных угроз со стороны Вашингтона другие страны стали меньше доверять Соединенным Штатам.

Шульц подчеркнул, что для исправления ошибок, допущенных администрацией Трампа, Соединенным Штатам понадобится много лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября соперник президента США Дональда Трампа на выборах Джо Байден обвинил действующего главу Белого дома в усилении позиций России на Кубе. По его словам, Москва усилила свое влияние на Гавану из-за неподобающей политики Трампа в регионе.