Лос-Анджелес, США, , 07:32 — REGNUM Именная звезда президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 30 октября вновь была разбита Джеймсом Отисом. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.

Отис, совершавший этот акт уже неоднократно, разбил звезду Трампа киркой, после чего сдался полиции. Ему уже предъявили обвинения в вандализме.

Напомним, что первый раз Отиса задержали за уничтожение звезды в 2017 году, последний раз — в начале октября этого года.

Звезда на «Аллее славы» Голливуда была присвоена Дональду Трампу в 2007 году за его вклад в развитие телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый инцидент со звездой Дональда Трампа на «Аллее славы». В октябре 2016 года, когда миллиардер был только кандидатом в президенты США, 53-летний житель Лос-Анджелеса Джеймс Отис разбил звезду кувалдой в знак несогласия с политической программой республиканца.

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