Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Поддержку против «радикального исламского экстремизма» выразил президент США Дональд Трамп французскому лидеру Эммануэлю Макрону после произошедших во Франции терактов. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в ходе брифинга.

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Трамп также выразил Макрону соболезнования в связи с этими нападениями на людей. По словам представителя администрации США, во время указанной беседы, главы государств пришли к общему мнению, что подобные события недопустимы и что «ценности демократии всегда будут побеждать».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября вооруженный ножом исламист убил троих человек у собора Нотр-Дамм во французском городе Ницца. 16 октября другой экстремист убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати в пригороде Парижа.

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