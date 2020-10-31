Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Национальная гвардия США создала подразделение для подавления возможных уличных беспорядков после всеобщих выборов в стране, запланированных на 3 ноября, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, само подразделение было создано еще в сентябре 2020 года и предназначалось для ликвидации последствий стихийных бедствий. Уточняется, что изначально группа называлась «силы быстрого реагирования», позднее название изменили на «региональное подразделение реагирования».

В само подразделение входит около 600 военнослужащих, которые в настоящее время размещены в американских штатах Алабама и Аризона. По данным газеты, его намерены использовать для оперативного укрепления сил правопорядка на местах в случае погромов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман не исключил, что после выборов президента США 3 ноября в стране может возникнуть силовой сценарий. По его мнению, будут инциденты со стрельбой как среди сторонников Трампа, так и Байдена.