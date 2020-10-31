Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США заявили о получении хакерами из Ирана данных о регистрации избирателей не менее, чем в одном штате. Это следует из распространённого 30 октября совместного заявления американских ведомств.

Утверждается, что в результате кибератаки, осуществлённой хакерами из исламской республики, были «успешно получены данные о регистрации избирателей по меньшей мере из одного штата». Какой штат пострадал, в документе не уточняется.

В заявлении также отмечается, что не ко всем кибератакам на правительственные ресурсы США причастен именно Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренней безопасности (DHS) правительства США объявило о создании оперативного штаба, который 3 ноября будет в реальном времени фиксировать попытки вмешательства в выборы. Согласно заявлению DHS, ведомство не исключает возможных попыток вмешательства в выборы как со стороны внутренних акторов, так и со стороны геополитических противников — Китая, Ирана и России.

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